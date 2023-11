Record de fréquentation pour le Festival Des Etoiles et des Ailes !

Partager Facebook

La 9e édition du Festival des Etoiles et des Ailes, pour la première fois à l’Envol des Pionniers les 11 et 12 novembre dernier, a enregistré une fréquentation record avec près de 12 000 visiteurs.

Retour en force. Ce week-end avait lieu, au cœur même de la mémoire aéronautique toulousaine et pour la première fois à L’Envol des Pionniers, le festival Aéronautique et Spatial des Etoiles et des Ailes. Cette 9 ème édition, placée sous le parrainage de Gérard Feldzer, ancien pilote de ligne, spécialiste des questions aéronautiques et président d’Aviation sans Frontières, a enregistrée près de 12.000 visiteurs sur le week-end ce qui est quasiment le double de fréquentation de la précédente édition, il y’a 4 ans à la Cité de l’Espace.

Ce festival était l’occasion pour les passionnés d’aviation de découvrir ou redécouvrir l’histoire de l’aéronautique et les univers de l’aviation et de l’espace au travers d’animations, de projections de films mythiques, de conférences et d’un salon du livre et de la BD ou 40 auteurs de romans et de BD avaient répondu présents.

Ce festival a lancé la première édition de son prix littéraire « Bernard Chabbert » en hommage à celui qui fut journaliste, pilote, collectionneur d’avions et vice-président de l’association des Etoiles et des Ailes. Le jury de cette première édition était présidé par Frédéric Beniada, journaliste spécialisé en aéronautique et défense. Il était entouré de 8 membres issus de milieux aussi divers que l’écriture, l’ingénierie, la peinture, tous épris de littérature et passionnés d’aéronautique. Ce 1er prix a été attribué à Benoit Heimermann pour son roman « Le mystère Lindbergh, un aviateur dans la tourmente ».