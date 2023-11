Antes & Madzes de retour avec un nouveau clip

Partager Facebook

Antes & Madzes nous reviennent fort avec « Je vous emmerde » , premier single du très attendu prochain EP, prévu pour Mars 2024.

Ils sont de retour avec un message d’amour. Antes & Madzes nous offrent le clip de Je Vous emmerde. Sylvain et Rémi au texte et au flow, Léo à la compo, le duo à trois nous balance un morceaux plus profond que la musique entrainante et légère peut laisser penser. Lucide et critique sur les travers de la société, tout le monde en prend pour son grade. Découvrez ce nouveau clip tourné à Toulouse avec un personnage assez surprenant. Une belle mise en bouche en attendant la sortie de l’EP en mars 2024 avant une tournée en France.