Radio Nova s’arrête à Toulouse fin juillet

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Grand Tournée de Radio Nova reprend la route dans plusieurs villes dont Toulouse. Rendez-vous à la Halle de la Machine le 29 juillet prochain.

Comme chaque année, Radio Nova reprend les routes de France (et d’ailleurs) au volant de sa caravane pour des émissions spéciales, des fêtes et des rencontres en vivant, en direct et en public ! Les bons disques, les blind-tests, les goods vibes (et les tote bags !) Radio Nova vous attendent !

Après un passage en Corse avec Villa Schweppes pour le Festival Calvi on The Rocks, à Saint-Ouen pour le grand Bal de Saint-Ouen, à Reims avec Yuksek, à Dour pour le festival le plus dingue de Belgique ou encore à Bourges pour une émission spéciale en direct et en public, La Grande Tournée de Radio Nova poursuit sa route à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Marseille ou encore à Toulouse.

Retrouvez Radio Nova à Toulouse, à la Halle de la Machine, pour une émission spéciale, un live, un DJ set et un blind test en public.

Et Radio Nova s’écoute sur nova.fr