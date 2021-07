Quel programme pour le 14 juillet à Toulouse ?

Partager Facebook

Le 14 juillet sera différent cette année avec plusieurs événements et 4 feux d’artifices à Toulouse. Explications.

Pas de grand concert sur la Prairie des Filtres. Pas de feu d’artifice monumental sur la Garonne. Cette année, le 14 juillet prend va au plus prêt des toulousains avec pas moins de 20 concerts et 4 feux d’artifices tirés simultanément en 4 endroits différents de la ville. Ils seront ainsi visibles à 22h30 par tous, dans tous les quartiers de la ville, sans qu’il soit nécessaire de se déplacer.

Finalement, il y aura quand même la fête avec une belle programmation musicale. Dans les 20 quartiers de la ville, on pourra voir des concerts à partir de 19h!

Le programme :

Quartier Arnaud Bernard

> rdv place Arnaud Bernard

Artistes: Chouf (chanson à fanfare) et Orcival (musique du monde)

Quartier Amidonniers

> rdv boulodrome Le Tracassin – 119 rue des Amidonniers

Artistes: Supermetrope et Neurodiversity Band (variété française)

Quartier Saint-Aubin

> rdv place Saint-Aubin

Artistes: The What (rock’n’roll) et Escambiar Roots Bal (bal occitan)

Quartier Saint-Cyprien

> rdv jardin Raymond VI

Artistes: Le Petit Orchestre de Saint-Cyp (musette)

Quartier Croix-de-Pierre

> rdv jardin Maurice Bécanne – 19 rue Théodore Rivière

Artistes: Blonde Hiver (chanson populaire) et Addis Black Mamba (Ethio Jazz)

Quartier Bagatelle

> rdv parvis de la maison de quartier de Bagatelle

Artistes: CAU (rap), Cab’inc (zouk’nroll) et Salpicon (musique d’Amérique latine)

Quartier Bourrasol

> rdv parc de Bourrassol – impasse Pouvillon

Artistes: 3ème Class (ska/groove/reggae/musique du monde)

Quartier Minimes

> rdv jardin Nougaro – 90 rue du Général Bourbaki

Artistes: Les Fanflures Brass Band (fanfare) et The Sweatin’cats –jazz)

Quartier Lalande

> rdv parc de la Violette

Artistes: Batida (musique latino-samba)

Quartier Borderouge

> rdv Carré de La Maourine

Artistes: Yliade (variété internationale)

Quartier Bonnefoy

> rdv jardin Michelet

Artistes: The Crazy Comets (rock’n’roll)

Quartier Roseraie

> rdv jardin Michoun – 70 chemin Michoun

Artistes: Cores Trio (musique du monde)

Quartier Côte Pavée

> rdv jardin Pierre Larousse – rue Pierre Larousse

Artistes: Grain de Swing (swing, jazz manouche)

Quartier Pont des Demoiselles

> rdv parc Saint-Exupéry – 136 avenue Antoine de Saint-Exupéry

Artistes: Lorenzo Naccarato (jazz)

Quartier Rangueil

> rdv gymnase Jean Moulin – entrée par 7 avenue des écoles Jules Julien

Artistes: Sha (funk groovy) et Royal Swing Trio (jazz manouche)

Quartier Empalot / Niel

> rdv jardin Niel

Artistes: Bachibouzouk (rock alternatif) et Weeping Widows (blues, musique du monde)

Quartier Saint-Martin-du-Touch

> rdv mairie de quartier de Saint-Martin-du-Touch

Artistes: Irina González Quartet (musique cubaine) et The Dirty Birds (rock’n’roll)

Quartier Lardenne

> rdv place Jacques Sauvegrain

Artistes: à venir

Quartier Bellefontaine

> rdv espace public devant le Centre Culturel Alban Minville

Artistes: UGB (percussions et chants multiculturels) et les Roots du Rhum (musique latino-cubaine)

Quartier Saint-Simon

> rdv stade Marcel Sarcos – Chemin de Liffard

Artistes: FM80 (musique des années 80)