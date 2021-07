Pluie de stars pour l’Essentiel Festival à Toulouse !

Partager Facebook

Les stars sont de sortie du 8 au 10 juillet au MEET de Toulouse pour l’Essentiel Festival dégoupillé par Unis-sons, NRJ et Chérie FM. Au programme, entre autres, Clara Luciani, Kendji, Keen V, Slimane, Amir, Eddy de Pretto ou encore Black M et Patrick Bruel.

L’Essentiel Festival est la série de concerts pour soutenir la filière événementielle toulousaine. 0 l’organisation on retrouve la structure Unis-sons, soutenu par les institutions mais aussi les radios NRJ et Chérie FM. Le groupe NRJ s’occupe de la musique pour les 5 000 festivaliers attendus pendant trois jours au Meet de Toulouse , sur l’esplanade de 25 000m2 en extérieurr.

Casting XXL pour le festival. On pourra découvrir Kendji, Amel Bent, Camélia Jordana, Ofenbach, Tayc, Eva Queen, Keen’V, Hatik, Eddy de Pretto, Black M, Zaho, Amir, Vitaa et Slimane le 8 juillet puis une soirée NRJ Extravadance le 9 juillet avec Kungs, Bob Sinclar, Morgan Nagoya, Le Pedre.

Le 10 juillet, relais avec Chérie FM et les concerts de Clara Luciani et Patrick Bruel.

Des premières parties made in Toulouse

Pour ses premières parties, ESSENTIEL FESTIVAL apporte son soutien aux jeunes talents en révélant de nouvelles scènes locales ! Deux artistes / groupes sont invités à se produire chaque soir sur l’esplanade du MEETT. Ces premières parties sont proposées par la Ville de Toulouse le 8 juillet, l’association organisatrice, Unis-sons le 9 juillet et le Conseil départemental de la HauteGaronne le 10 juillet.

Au programme donc, le 8 juillet PrattSeul et la révélation Joye. Le lendemain, lors de la soirée electro, Plein Phare sera de la partie avec aussi Tonajha et Arthur. Enfin, le 10 juillet, c’est Slim Paul et Cyprien Zeni qui seront de la partie !

Cette événement sera aussi un moment de rencontre pour les professionnels du spectacle. Organisé par le secteur de l’événementiel toulousain, pour aider la filière, ce festival comprend 63 structures qui se retrouveront pour échanger. Le groupe NRJ, dont Chérie FM, s’occupe de la programmation ! Des concerts pour soutenir la bonne cause mais avec des règles précises.

Pour cette série de concerts, les spectateurs seront assis et bien entendu, la distanciation sera effectué entre chaque groupe par un siège d’écart. De plus, pour accéder au Meet, il faudra présenter le fameux pass sanitaire (test PCR Négatif ou vaccination).

Le public pourra prendre les premières places dès ce 1er juin à 18h.

Billetterie : https://www.nrj.fr/ + http://essentiel-festival.fr/

Programmation :

8 juillet : Kendji, Amel Bent, Camélia Jordana, Ofenbach, Tayc, Eva Queen, Keen’V, Hatik, Eddy de Pretto, Black M, Zaho, Amir, Vitaa et Slimane !

9 juillet, NRJ Extravadance, avec Kungs, Bob Sinclar, Morgan Nagoya, Le Pedre !

10 juillet: Patrick Bruel , Clara Luciani etc…