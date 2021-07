La toulousaine Ambre sort son premier EP ce vendredi

Partager Facebook

La toulousaine Ambre, dévoile son premier EP ‘Flashback’, le 9 Juillet !

Originaire de Toulouse, la chanteuse pop urbaine de 21 ans, Ambre, sortira enfin son premier EP le 9 juillet prochain. Elle culmine déjà à 4 Millions de Streams et cette sortie est très attendue. Cet EP de 9 titres, Flashback, fera écho au premier titre de la toulousaine en 2019. Ce projet « mélancolique » met en avant les textes touchants de la chanteuse. On y découvrira son dernier single « Grandi » avec sa petite soeur Haïlie, mais aussi Encore et Par Milliers. Les fans devront attendre le 9 juillet prochain. Patience !