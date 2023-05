Concours. Gagnez vos places pour Deportivo à Toulouse !

Partager Facebook

Le groupe Deportivo sera en concert au Metronum Toulouse le 23 mai prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Deportivo nous avait laissé sans prévenir, un soir de mars 2015, après 10 ans de tournée, 4 albums et un dernier concert complet à la Maroquinerie, à la fois intense, bordélique et joyeux.

Nous sommes en 2023 et les fans n’ont donc rien oublié, ni de la musique, ni de l’état d’esprit de Dēportivo, ni de l’incroyable interaction entre eux et le groupe. Tout le monde se réjouit de retrouver cette fête bordélique dans laquelle se mêle vent de folie collective et souffle de liberté. Les concerts de cette tournée nous ramènent sans doute un pied dans le passé, mais Dēportivo a toujours été et sera toujours un groupe du présent, ici et maintenant, et avec la sortie du nouveau single, on entrevoie même une porte ouverte vers le futur. Dēportivo est de retour, qu’on se le dise !

Toulouseblog vous offre des places pour ce concert au Metronum de Toulouse !

Infos : www.bleucitron.net