La Nuit des Super-Héros revient à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Musée Saint-Raymond organise une Nuit des Super-Héros 2 ce samedi 13 mai à l’occasion de la Nuit des Musées 2023.

Episode 2. Après la réussite en 2019 d’une première Nuit des Super-Héros, le MSR remet le couvert en 2023 pour la Nuit des Musées 2023. Samedi, les toulousains sont invités à découvrir Than(at)os, de retour pour se débarrasser de l’Empire romain.

Imaginé par Albin Warette avec la Compagnie millimétrée et le Collectif Culture en mouvements, cette nuit suit un scénario bien établi : « Tolosa a été détruite, les statues et bâtiment de la ville ont disparu, transformés en poussière. Le MSR fait appel, une nouvelle fois aux pouvoirs des super-héros les plus puissants. Mais pas seulement ! Choisissez votre camp dans la Guerre Civile opposant l’équipe d’Iron Empire Octave à celle de Captain Tolosa Tibère au 2ème étage ; préparez vos arcanes magiques pour affronter le multivers au 1er étage ; confrontez les plus grands vilains au sous-sol, où sont conservés les sarcophages des héros tombés au combat. Tout au long de la soirée, peaufinez votre gestuelle super-héroïque en compagnie de la veuve noire (Black Widow) et de Wonder Woman et pour finir, immortalisez votre venue au photocall en compagnie de vos héros favoris ! »

Bien entendu, les toulousains sont attendus avec leurs plus beaux costumes au Musée Saint-Raymond.

Infos : https://saintraymond.toulouse.fr/