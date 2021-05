Que faire à Toulouse cette semaine du 31 mai au 5 juin 2021 !

Partager Facebook

Pour rentrer de plein pied dans le mois de juin, Toulouseblog a sélectionné les évènements à découvrir cette semaine à Toulouse : expo, concert, théâtre, sports…il y en aura pour tout le monde !

Les midis au jardin du Couvent des Jacobins

Chaque mercredi de juin, le soleil a rendez-vous avec le mix au Couvent des Jacobins de Toulouse, qui met en place un programme détente et chaises longues dans le jardin du cloître en partenariat avec l’excellent magazine Clutch!

Chaque semaine l’un des deux DJ, DJ No Breakfast et Gones, viendra faire rimer chill et vinyles,.

> https://www.toulouseblog.fr/pause-musicale-au-couvent-des-jacobins-de-toulouse/

Festival Ciné-Palestine

Dans une période extreme tension au Moyen Orient, le Festival Ciné-Palestine prend place du 3 au 6 juin à Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/debut-juin-le-festival-cine-palestine-a-toulouse/

Exposition In The Same Boat- Dernière semaine

Le Festival Photo MAP Toulouse présente l’exposition « In the same boat » de Francesco Zizola en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne à La galerie 3.1 de Toulouse en pré-ouverture de l’edition 2021.

> https://www.toulouseblog.fr/agenda/map-toulouse-exposition-in-the-same-boat-de-francesco-zizola/

Lidl Starligue : Derby Toulouse – Montpellier

Devant son public, le FENIX Toulouse recevra Montpellier ce mardi 1er juin avec dans l’idée de garder une chance pour l’Europe la saison prochaine.

> https://fenix-toulouse.fr/

Concert de Jourdaa au Bijou le 3 juin

Artiste atypique, chanteur, acteur, danseur, auteur-compositeur, JOURDÀA nous invite dans son univers, sur le fil du vertige de la vie.

> https://www.le-bijou.net/jourd%C3%A0a

Concert de l’Orchestre National du Capitole

Le centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns est l’occasion d’un bel hommage à Toulouse samedi 5 juin à 19h : sous la baguette de son directeur musical Tugan Sokhiev, l’Orchestre national du Capitole interprétera sa célèbre Symphonie n°3, conviant l’organiste Michel Bouvard.

> https://onct.toulouse.fr/

Phèdre au ThéâtredelaCité

Comment transmettre sa passion pour un texte ? François Gremaud met en scène la comédie Phèdre !, un monologue joyeux et interactif d’après la tragédie Phèdre de Racine.

> https://theatre-cite.com/programmation/2020-2021/spectacle/phedre/

Le Petit printemps des 0-3 ans dans les bibliothèques

Un mois de rendez-vous spectacles pour les tout-petits dans les bibliothèques de Toulouse ! La Bibliothèque a maintenu un Petit Printemps des 0-3 ans… adapté. Une édition pleine de surprises pour voir des spectacles sensibles et créatifs, pour découvrir des livres ainsi que des mélodies et pour tout simplement se retrouver autour de petits voyages culturels pour les enfants et les parents.

Ce rendez-vous a lieu sur inscription obligatoire auprès de chaque bibliothèque, et avec des jauges très limitées.

Il reste quelques places sur https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/petit-printemps-des-0-3-ans/ :

• Lectures chromatiques Rouge par la Cie Les cailloux sauvages – À partir de 9 mois – durée : 25 min

>> Samedi 29 mai à 16h à la Médiathèque Rangueil.

• Bébé signe de l’association Sensisigne – À partir de 8 mois – Durée 1h

>> Samedi 5 juin à 10h et 11h15 à la Médiathèque José Cabanis.

• Albums et comptines en vadrouille par la Cie Rebondire – À partir de 6 mois – durée 35 min

>> Mercredi 9 juin à 10h30 à la Médiathèque des Izards,

>> Vendredi 11 juin à 10h30 à la Bibliothèque Pinel,

>> Samedi 12 juin à 10h30 à la Médiathèque Empalot.

• Veillée comptines et berceuses du monde – durée 1h

>> Jeudi 10 juin à 18h à la Bibliothèque Bonnefoy.

Toulouse autrement avec la Compagnie Millimétrée

Samedi 5 juin, au tour de Saint-Etienne.

Découvrez « L’envers du décor » du centre historique à travers une visite spectacle singulière et pétillante, déclinée en 7 actes de juin à octobre. Un parcours à étapes spectaculaires avec les lieux architecturaux et patrimoniaux en toile de fond pour s’amuser à comprendre ce cœur de ville.

Début du Mois amateur au Fil à Plomb

Cette semaine démarre le mois amateur au théâtre le Fil à Plomb.Pour cette semaine, la compagnie du Périscope vous a préparé Chers actionnaires, une pièce librement adaptée de Building de Léonor Confino.

> https://theatrelefilaplomb.fr/