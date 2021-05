Que faire à Toulouse ce weekend du 7 au 9 mai 2021 !

Partager Facebook

A quelques jours de la réouverture des lieux culturels, nous avons sélectionné quelques activités pour votre weekend à Toulouse ou depuis votre canapé. Un programme assez léger puisque tout le monde se prépare pour le 19 mai !

Voir des nouveautés depuis son canapé !

A moins de deux semaines de la réouverture des salles de cinéma, on vous propose de découvrir les nouveautés VOD, films et séries, à voir depuis son canapé. Des nouveautés sur Netflix, Disney + ou Prime Video et Canal +.

https://www.toulouseblog.fr/on-regarde-quoi-cette-semaine-depuis-son-canape/

Regarder les dernières recommandations de la Cinémathèque de Toulouse

Dans les recommandations de la semaine, la Cinémathèque de Toulouse met le son à l’honneur à travers plusieurs propositions.

https://www.toulouseblog.fr/la-cinematheque-de-toulouse-met-le-son-a-lhonneur

Le Muséum fait son cinéma

Le Muséum de Toulouse propose de découvrir deux court-métrages pour adultes et ados, en écho à la journée internationale de la biodiversité le 22 mai.

> https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=40931605

Les rencontres sportives du weekend !

Marché aux fleurs à Blagnac

Dimanche 9 mai, de 10 à 18h, sur le Boulevard de l’Europe, quartier Andromède marché aux fleurs et aux plantes ! Sur place, artisans, horticulteurs et producteurs proposeront mille et un trésors pour embellir jardins et balcons au cœur du printemps.

Recyclo’Brad

Jusqu’au 8 mai, Recyclo’ Bat propose une grande braderie pour le printemps. Ouverture exceptionnelle tout les soirs jusqu’à 19h, pour découvrir ou redécouvrir nos matériaux habituels, les stocks cachés, et un nouveau show room de mobilier de jardin !

Rendez-vous au 4 rue Henriot à Toulouse.

Lancement du Petit Tou, les 8 et 9 mai place du Capitole et dans les rues de Toulouse

13ème édition collector qui vient fêter les 15 ans de l’association avec des pages sur l’histoire du Petit tou et toujours les incontournables : une sélection d’adresses présentes depuis maintenant plusieurs années dans les différentes éditions du Petit Tou.

https://www.facebook.com/lepetittou/

Le Train historique de Toulouse

Le Train historique de Toulouse propose son premier voyage ce 8 mai. Départ de la Gare Matabiau pour un voyage dans le monde d’hier. Les organisateurs ont d’ailleurs dévoilés les prochaines dates.

Les rendez-vous :

Samedi 8 mai : Oradour sur Glane – Le Train du Souvenir : Le Village martyr et le Centre de la Mémoire (58€)

Samedi 12 juin : La côte vermeille – Le littoral catalan et les villages du Rouillon avec en option une super balade en mer (48€)

Mercredi 14 juillet : La Cité de Carcassonne – Venez assister au plus grand feu d’artifice du Sud de la France avec L’embrasement de la cité médiévale (38€)

Samedi 21 août : Le château des Milandes – Construit en 1489, ce château de Dordogne au charme envoûtant a été la demeure de Joséphine Baker (58€)

Samedi 18 septembre : Saint Jean de Luz – Une journée au pays Basque, La cité des corsaires, ville d’Art et d’Histoire (50€)

Réservations : [email protected]