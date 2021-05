Disparition : L’ancien gardien du TFC Christophe Revault est décédé

Partager Facebook

Un grand homme sur et en dehors du terrain (images TFC)

Du Havre à Toulouse en passant par le PSG et Rennes, Christophe Revault a marqué le foot français et son championnat. Après des débuts en Normandie, des sélections en Equipe de France, et une aventure parisienne, le portier est arrivé sur les bords de la Garonne pour écrire l’histoire d’un club. De 2000 à 2006, il portera les couleurs du TFC où il remportera le titre de Ligue 2 et est nommé meilleur gardien en 2002-2003. Puis il quittera Toulouse pour Rennes et terminera sa carrière au Havre, là où tout à commencer.

Tout le monde salut un homme extraordinaire en dehors du terrain et combatif sur le terrain. « Humainement, il est exceptionnel » a expliqué Laurent Fournier à L’Equipe.

Les hommages sont forts depuis l’annonce de sa disparition, et les clubs , dont Toulouse, se prépare à lui rendre hommage lors de ce weekend de championnat.

La Dépêche du Midi a recueilli le témoignage de plusieurs personnalités de Toulouse : https://www.ladepeche.fr/2021/05/06/reactions-mort-de-christophe-revault-le-tfc-pleure-sa-disparition-9530288.php

L’Equipe rend hommage avec des témoignages d’ancien parisien : https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Alain-roche-a-propos-du-deces-de-christophe-revault-il-etait-bienveillant-envers-les-autres/1249705

Très grande tristesse pour notre communauté TFC ce soir.

L’ensemble du club rendra hommage à Christophe Revault lors du match contre Caen

Toutes mes pensées vont vers ses proches et sa famille. https://t.co/B8KvlcGPMm — Damien Jacques Comolli (@DamienJComolli) May 6, 2021