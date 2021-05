Ligue 2 : La course à la montée continue pour le TFC face à Caen

Samedi, au Stadium, le Toulouse FC devra prendre les points de la victoire face à Caen pour garder espoir dans la montée en Ligue 1.

Le sprint final est lancé. Trois matchs, trois victoire obligatoire et surtout une défaite ou des points perdus par Clermont dans cette course à la montée. Le Téfécé est troisième à quatre points des auvergnats mais avec un match en moins. Il faut recoller ce samedi pour potentiellement passer devant mercredi lors du match en retard.

Les regards se tournent donc vers Toulouse mais aussi Clermont. Pour le coach toulousain, il faut d’abord se focaliser sur soi : « Dans notre préparation du match, nous ne pensons pas à ce que joue ou non notre adversaire. Tous les matchs seront difficiles, jusqu’à la fin ! »Un seul mot d’ordre : l’efficacité. Toulouse ne tentera pas de faire du beau jeu mais de prendre les 3 points.

Un adversaire en danger

Car samedi, Caen se battra. Les normands sont 18èmes à 2 points de Niort (17e). « Je ne sais pas quel sera le comportement tactique de Caen samedi : est-ce qu’ils vont attaquer, défendre, jouer en contre… ? Par contre, je suis sûr qu’ils vont se battre et tout donner pour se sauver ! » annonce le coach des violets. C’est toujours difficile de jouer contre une équipe en danger et qui jouera sa peau en Ligue 2. Toulouse est prévenu, et ce sera la même contre Pau mercredi prochain.

Entre sérénité et confiance

L’état d’esprit des toulousains se focalise sur ces trois derniers matchs. Dans des cas comme ça, comment gérer le stress ? Patrice Garande s’est expliqué : « Aujourd’hui, quand le match commence, j’ai besoin de vivre le match au plus près de mes joueurs, de ressentir tout ce qu’il se passe sur le terrain : la tension, les émotions… Mais avant, il faut leur apporter de la tranquillité, de la sérénité. » Il faut apporter du plaisir confirme le coach : « Je me dois d’être serein pour transmettre beaucoup de confiance à mes joueurs. Dans les entraînements, il faut aussi amener des choses différentes. Cela va surprendre mais les séances sont plus ludiques en ce moment, pour apporter du plaisir. »

Un groupe toujours pas à 100% ?

Du côté des joueurs alignés samedi, Patrice Garande s’est montré très prudent en conférence de presse. « Nous espérons enregistrer de nouveaux retours, des demandes ont été faites à la commission Covid19. Je prends aussi en compte l’état physique de mes joueurs bien sûr. Notre préparation est toujours très particulière ». Une note d’espoir tout de même avec un groupe complet pour le match face à Pau mercredi prochain.

Rendez-vous ce samedi à 20h pour cette rencontre primordiale dans la course à la montée.

