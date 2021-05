On regarde quoi cette semaine depuis son canapé ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A moins de deux semaines de la réouverture des salles de cinéma, on vous propose de découvrir les nouveautés VOD, films et séries, à voir depuis son canapé. Des nouveautés sur Netflix, Disney + ou Prime Video et Canal +.

Miss de Ruben Alves en VOD

Pas aidé par l’année 2020, le joli petit film de Ruben Alves s’offre une deuxième chance avec cette sortie VOD. On y retrouve l’acteur Alexandre Wetter incarnant un jeune homme rêvant de devenir Miss France.

Le Monstre d’Anthony Mandler sur Netflix

Steve Harmon, un jeune homme intelligent et sensible de 17 ans, est jugé pour avoir fait le guet pendant le vol à main armée d’une bodega de Harlem qui s’est terminé par un meurtre..

Une affaire de détails de John Lee Hancock

Trois acteurs oscarisés, Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto. Un polar dans la veine de Seven. Le film possède des atouts pour nous séduire. C’est la grosse sortie VOD de la semaine.

La Série The Bad Batch sur Disney +

Le 4 mai dernier, à l’occasion du Star Wars Day, la plateforme Disney a dévoilé la série The Bad Batch, suite en animation de Clone Wars. Le premier épisode de 70 minutes nous offre du grand spectacle et des informations sur l’univers de Georges Lucas. A voir.

Jupiter’s Legacy sur Netflix

The Bug Ugly de Scott Wiper sur Canal +