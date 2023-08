Projection solidaire sous les étoiles au profit de la replantation du canal du Midi

Partager Facebook

Le Mas des Canelles accueille une soirée cinéma sous les étoiles pour la bonne cause le 31 aout prochain.

La Mission Mécénat de Voies Navigables de France propose aux toulousains une soirée estivale en plein air : rendez-vous le jeudi 31 août pour la 4ème édition des soirées “Cinéma Solidaire” au Mas des Canelles, partenaire historique du projet de replantation du canal du Midi, situé dans la commune de Castanet-Tolosan (31). L’occasion de découvrir le film “Le Sens de la Fête” réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. Une comédie dans laquelle humour, tendresse et humanité forment un parfait équilibre.

Un lieu unique

Situé à 15 minutes de Toulouse, le Mas des Canelles est entouré de vastes jardins et se prête parfaitement à une soirée sous les étoiles. Sensible au projet de replantation du canal du Midi, le groupe MIHARU, gestionnaire du lieu, a accepté une nouvelle fois de soutenir la Mission Mécénat des Voies Navigables de France, à travers cette soirée inédite.

Une soirée événement

Dès 18h30, le site sera ouvert aux visiteurs qui pourront profiter gratuitement des jeux extérieurs mis à disposition (pétanque et Mölkky) et d’une buvette. La soirée se poursuivra avec la possibilité de déguster un dîner fait maison proposé par le Foodtruck Papinette. A la tombée de la nuit, chacun pourra s’installer confortablement pour profiter de la projection du film “Le Sens de la Fête” d’Eric Toledano et Olivier Nakache.

“Nous avons à coeur de faire vivre nos manifestations culturelles dans des lieux porteurs de sens. Cette nouvelle soirée de cinéma en plein air nous permet de continuer à apporter une visibilité maximale au projet de replantation du canal du Midi et de mener des actions de sensibilisation, notamment auprès des familles”. déclare François Cholet, chef de la Mission Mécénat de VNF.

Cinéma en plein air

Le jeudi 31 août 2023

Mas des Canelles

Réservations : https://www.billetweb.fr/cinema-solidaire-en-plein-air-au-mas-des-canelles-2023