Toulouse : Avant-Première de Juliette au Printemps en présence de la réalisatrice

Le cinéma ABC Toulouse propose de découvrir en avant-première le film « Juliette au Printemps » en présence de la réalisatrice Blandine Lenoir !

La réalisatrice d’Annie Colère adapte la bande-dessinée Juliette, les fantômes reviennent au printemps de Camille Jourdy dans un long métrage en salle le 12 juin. Pour raconter l’histoire de son héroïne, interprétée par Izia Higelin, elle réunit un casting cinq étoiles : Jean-Pierre Darroussin, Noémie Lvovsky, Sophie Guillemin ou encore Eric Caraca.

Juliette, jeune illustratrice de livres pour enfants, quitte la ville pour retrouver sa famille quelques jours : son père si pudique qu’il ne peut s’exprimer qu’en blagues, sa mère artiste peintre qui croque la vie à pleines dents, sa grand-mère chérie qui perd pied, et sa sœur, mère de famille débordée par un quotidien qui la dévore. Elle croise aussi le chemin de Pollux, jeune homme poétique et attachant. Dans ce joyeux bazar, des souvenirs et des secrets vont remonter à la surface.

Rendez-vous au cinéma ABC le 30 mai à 20h30 pour découvrir le film ! Infos et réservations : abc-toulouse.fr