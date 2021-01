Pro D2 : Colomiers reçoit Biarritz pour se rapprocher du podium

Partager Facebook

Pour le compte de la 18e journée de Pro D2, Colomiers retrouve Michel-Bendichou pour la réception de Biarritz avec la possibilité de réduire l’écart pour le podium.

Si devant Perpignan et Vannes trustent les meilleurs places, la suite du classement est serré. Avantage basque pour le moment avec une troisième et 6 points d’avance sur Colomiers. Place donc à une double confrontation en une semaine entre la Colombe et le BO. Puisque les deux formations joueront un match en retard le 4 février prochain.

Deux confrontations entre le 3e et le 5e, avec une belle opportunité pour Colomiers de passer devant les basques. Pour cela, il faudra arrêter d’alterner un match pour une défaite et enchainer deux succès de rang, une semaine après la défaite de Perpignan.

De son coté, le Biarritz Olympique enchaine les bons résultats pour préserver leur place sur le podium mais ne rassure pas encore dans le jeu. Colomiers peut en profiter dès ce jeudi soir .

Colomiers – Biarritz Olympique

Jeudi 28 Janvier à 19h

En direct sur Canal + Sport