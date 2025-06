Festi’Run Toulouse 2025 : La Course Solidaire et Inclusive pour Tous ce 6 Juin !

Toulouse, lacez vos baskets et préparez-vous pour un événement unique où la solidarité et l’inclusion sont reines ! Le Festi’Run Toulouse revient le vendredi 6 juin 2025 à partir de 10h, au magnifique Lac de la Ramée à Tournefeuille. Que vous soyez à pied, en fauteuil, en joëlette, débutant ou confirmé, avec ou sans handicap, tout le monde est le bienvenu pour partager ce moment de fête et de sport !

Le Festi’Run, c’est bien plus qu’une simple course : c’est une célébration du vivre-ensemble, une occasion de se dépasser à son rythme dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Deux Parcours Adaptés pour Tous les Rythmes

Cette année, deux parcours non chronométrés sont proposés autour du cadre agréable du Lac de la Ramée, afin que chacun puisse participer selon ses envies et ses capacités :

2,7 km (marche ou course)

(marche ou course) 5 km (marche ou course)

Vous vous déplacez en fauteuil roulant ? Excellente nouvelle : le parcours est totalement accessible ! Les joëlettes et les hippocampes sont également les bienvenus pour garantir la participation de tous.

Le Village Festif : Échanges, Découvertes et Surprises !

Au-delà des parcours, le Festi’Run, c’est aussi un véritable village associatif où la rencontre est au cœur de l’événement. Vous pourrez y découvrir des initiatives passionnantes et participer à diverses animations gratuites, toutes axées sur l’environnement, le recyclage et l’économie sociale et solidaire.

Au programme du village :

Un stand sur le gaspillage alimentaire pour sensibiliser et proposer des solutions concrètes.

pour sensibiliser et proposer des solutions concrètes. Un stand du Comité Handisport pour promouvoir le sport pour tous.

pour promouvoir le sport pour tous. Une Flashmob pour se déhancher en groupe et faire monter l’énergie !

pour se déhancher en groupe et faire monter l’énergie ! Des démonstrations MOBILO , boccia et sarbacane pour découvrir des sports inclusifs.

, pour découvrir des sports inclusifs. Un espace restauration pour reprendre des forces et partager un repas.

pour reprendre des forces et partager un repas. Et bien d’autres surprises vous attendent tout au long de la journée !

C’est une occasion unique de conjuguer activité physique, engagement citoyen et bonne humeur. Venez nombreux soutenir cette initiative inclusive et faire de cette journée un succès retentissant !

Informations pratiques :

Événement : Festi’Run Toulouse

Festi’Run Toulouse Date : Vendredi 6 juin 2025

Vendredi 6 juin 2025 Heure : À partir de 10h00

À partir de 10h00 Lieu : Lac de la Ramée, 31170 Tournefeuille

Lac de la Ramée, 31170 Tournefeuille Parcours : 2,7 km et 5 km (marche ou course, non chronométrés, accessibles fauteuils)

2,7 km et 5 km (marche ou course, non chronométrés, accessibles fauteuils) Inscription : Festi’Run

N’attendez plus, inscrivez-vous et venez vivre une expérience sportive et solidaire inoubliable !