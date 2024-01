Première journée de l’Escalade fin janvier à Toulouse

Partager Facebook

Vendredi 26 et samedi 27 janvier 2024, pour la première fois en France, se tiendra une grande journée nationale de l’escalade : FAITES DE L’ESCALADE. A Toulouse, plusieurs salles jouent le jeu !

Une grande première en France ! Les salles d’escalade s’unissent pour faire découvrir la grimpe à toutes et tous pendant 2 jours au un prix unique de 5€. Plus de 80 salles réparties dans 42 départements participent à cet événement national organisé par l’Union Des Salles d’Escalade (UDSE). L’occasion de s’essayer à ce sport de plus en plus populaire chez le grand public, notamment depuis l’ouverture de centres dédiés à la pratique.

Pour cette grande fête, la ville de Toulouse n’est pas en reste avec plusieurs salles au rendez-vous :

Arkose Toulouse, 13 route de Lavaur 31240 L’UNION

Block’out, parc des 7 deniers 31200 Toulouse

Solo Escalade, 14 rue Ferdinand Lasalle 31200 Toulouse

The Roof Toulouse, 10 place de la Charte des Libertés Communales, 31300 Toulouse

L’occasion est trop belle pour ne pas essayer ce sport fin Janvier partout en France et notamment à Toulouse.