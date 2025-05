Jeux Aquatiques Gonflables : Le Fun Débarque dans les Piscines Léo Lagrange et Alban Minville !

Toulouse, l’été approche et le plaisir aquatique avec ! Les piscines Léo Lagrange et Alban Minville vous invitent à des journées de rires et de défis avec le retour des jeux aquatiques gonflables, du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2025 !

Ces structures géantes et ludiques, parfaites pour s’amuser en famille, font escale dans vos piscines préférées pour un week-end prolongé de divertissement. Que ce soit pour les enfants ou les plus grands, l’objectif est simple : sauter, glisser, et tester son équilibre sur un parcours aquatique hors du commun !

Le Parcours de l’Aventure Aquatique :

La structure gonflable, longue de 34 mètres, est une véritable course d’obstacles flottante, composée de :

Une plateforme d’accès avec une petite échelle pour commencer l’aventure.

avec une petite échelle pour commencer l’aventure. Une double vague glissante pour tester votre agilité.

pour tester votre agilité. Un rondin pour défier votre équilibre.

pour défier votre équilibre. Une ligne de sauts pour des plongeons mémorables.

pour des plongeons mémorables. Un pont à traverser sans tomber à l’eau.

sans tomber à l’eau. De petites marches pour une pause bien méritée avant l’ascension finale vers un toboggan géant qui conclut le parcours en beauté !

Le tout est bien entendu placé sous la surveillance attentive d’un maître-nageur pour garantir la sécurité de tous.

Infos Pratiques :

Dates : Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2025 de 10 à 17h.

Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2025 de 10 à 17h. Lieux : Piscines Léo Lagrange et Alban Minville.

Piscines Léo Lagrange et Alban Minville. Tarif : L’accès aux jeux aquatiques est inclus dans le prix d’entrée habituel de la piscine .

L’accès aux jeux aquatiques est . Important : Au lendemain de chaque séquence de jeux aquatiques, la piscine restera fermée au public jusqu’à 12h pour permettre le démontage de la structure.

Au lendemain de chaque séquence de jeux aquatiques, la piscine restera fermée au public jusqu’à 12h pour permettre le démontage de la structure. Avis aux nageurs calmes : L’accès aux lignes d’eau habituellement préservées pourra être perturbé, voire indisponible, en fonction de la configuration de la piscine et de la taille de la structure gonflable.

Venez nombreux pour des moments de joie et de rires garantis !