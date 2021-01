Détours de Chant : Livestream de Magyd Cherfi ce jeudi soir !

Partager Facebook

Annulé, le Festival Détours de Chant propose des concerts en livestream ou sur Radio Cave Po. Ce jeudi 28 janvier à 20h30, vivez en direct le concert de Magyd Cherfi de l’Espace Job de Toulouse.

Un piano droit, une guitare classique, une voix. C’est le nouveau spectacle de Magyd, un show débarrassé d’électricité pour être nu, pour être vrai, pour être libre. Tout à coup le mot s’élargit, prend l’espace et dévoile les doubles sens. On saisit instantanément la teneur multiple d’une phrase, la fragilité d’une voix. On appréhende des peurs, des zones d’ombre, un souffle, une gourmandise. Magyd c’est d’abord une écriture, et son écriture est ce qu’il a de plus intime à offrir.

Pour ce concert, une création vocale de 7 chanteuses et un chanteur, emmenés par Habib Julien (WAB) sera également présent sur scène avec des chansons de variété internationale choisies par Magyd qui les rejoindra sur « In’ch Allah Peut-être ? ».

A voir aussi sur : https://www.facebook.com/events/252098059757647