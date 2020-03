Prévu ce soir, le concert toulousain de GIMS reporté à juin

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La date du concert de GIMS, initialement prévue le 25 mars 2020 au Zénith Toulouse Métropole, est reportée au 19 juin 2020. Les billets restent valables pour cette nouvelle date.

Soprano, SCH, Vegedream, Orelsan, etc… : Gims annonce des invités de folie pour le Décennie Tour ! Pour fêter ses 10 ans de carrière, Gims se lance dans le Décennie Tour avec 12 dates, dont une en Belgique et une au Luxembourg. Une tournée marathon, puisqu’il va enchaîner ces 12 dates en un mois. Ça promet d’être le feu sur scène mais il faudra désormais attendre le 19 juin pour la date au Zénith de Toulouse. Et peut être un nouveau report plus tard.