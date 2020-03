Restezchezvous : Des lives d’artistes toulousains sur internet !

Partager Facebook

Les artistes toulousains offrent chaque soir de la musique sur les réseaux sociaux.

Le confinement. L’ennui. De nombreux artistes, partout en France, et désormais dans le monde, délivrent des lives, des sketchs ou des émissions spéciales sur les différents réseaux sociaux. On se sent un peu moins seul. Coup de coeur pour le live de James Blake lundi soir sur les réseaux sociaux.

Les artistes toulousains ne sont pas en reste grâce au magazine Opus.

Tous les soirs de la semaine à 18h, dans l’émission Digression d’OPUS Magasine, découvrez des lives d’artistes de Toulouse. Après Twin Souls lundi 23 mars et Hondes mardi 24 mars, on pourra découvrir un live de Chouf mercredi, Kassens jeudi et El Gato Negro vendredi. Digression c ‘est un morceau filmé en live depuis chez les artistes. Rendez-vous sur https://www.facebook.com/opusmusiques/

Et dans les prochaines semaines : Laura Wild, Fanel, Camille Bénâtre, Renarde, Slim Paul, Oz, Man, Louis Janeski…

Et n’oubliez pas de visiter les réseaux sociaux de chaque artiste pour découvrir leur univers.