Toulouse – Quel avenir pour Cinélatino ?

Dans un communiqué, l’équipe du très beau festival Cinélatino s’explique sur l’annulation et le futur des rencontres du cinéma d’Amérique latine de Toulouse.

Le 20 mars dernier devait avoir lieu le coup d’envoi de la 32e édition de Cinélatino, les rencontres de Toulouse.En raison du confinement pour lutter contre le coronavirus COVID 19, cette édition a été annulée comme de nombreux événements. Les organisateurs sont revenus sur cet événement qui enterre plus d’un an de travail de toutes les équipes.

C’est surtout vers les artistes que la lumière est mise. « La pandémie de coronavirus touche aussi l’Amérique latine, ce qui interdit tout voyage à travers l’Atlantique et nous pensons bien sûr à tous nos amis cinéastes et producteurs qui, après nous, vont être confrontés au risque de maladie dans leurs pays qui n’ont pas le niveau de couverture hospitalière de l’Europe »expliquent les organisateurs. Pour penser un peu plus à eux, ils ont décidé de mettre en avant les prochaines sorties en salle des films prévus pendant le festival.

Concernant le festival, et la compétition, Cinélatino envisage des solutions qui permettent de donner une visibilité à ces films inédits. Avec La Cinémathèque de Toulouse, il a été décidé de reporter en octobre la section Otra Mirada consacrée à Maria Augusta Ramos.

Pour la partie Rencontres Professionnelles, Cinéma en Développement et Cinéma en Construction, le Festival envisage avec les différents jurys et les professionnels un moyen virtuel pour ne pas pénaliser davantage les réalisateurs et permettre à leurs films de poursuivre leur carrière.

Au fur et à mesure des prochains mois, des informations nous parviendront et nous pourrons vous en dire plus sur l’évolution du festival.

Découvrez la revue Cinémas d’Amérique latine

À situation exceptionnelle, contenu exceptionnel ! Découvrez sur la page https://www.cinelatino.fr/node/10494 pour la première fois des articles uniques issus de différents numéros de la revue Cinémas d’Amérique latine, suivez les dossiers thématiques, les entretiens… Une manière de rester au plus près des cinématographie latino-américaines depuis chez soi…

Cinélatino vous offre chaque semaine des articles extraits de différents numéros.

Et pour ceux qui veulent l’intégralité, profitez d’un offre spéciale pour le numéro 28 : 10€ (au lieu de 20€) en suivant ce lien : https://www.cinelatino.fr/contenu/revue