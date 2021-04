Près de Toulouse, la salle Altigone part en live

Partager Facebook

Fermé au public depuis et encore pour un bon moment, la salle Altigone de Saint-Orens, près de Toulouse, propose des lives d’artistes en ce mois d’avril.

La salle est fermée au public mais les équipes s’activent en coulisses et les artistes performent sur scène. Durant le mois d’avril, trois résidences se succèdent afin de préparer leur future date de représentation à Altigone : DAN, déjà venu dans la salle lors d’une résidence en décembre ; Blue Jay, jeune artiste éclectique et envoutante ; et CANOA, groupe international fasciné par les musiques du monde. Ces trois résidences sont ponctuées d’un Facebook Live, concert de restitution 2.0.

Deux Facebook live sont déjà programmés sur la page d’Altigone (https://www.facebook.com/altigone) :

– DAN, vendredi 23 avril à 14h30

– Blue Jay, vendredi 30 avril à 14h30

La date pour CANOA reste à déterminer

Bleu Jay – Era