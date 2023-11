Près de 360 000 spectateurs pour la Coupe du Monde de Rugby à Toulouse

Partager Facebook

La ville de Toulouse a communiqué sur le succès de la Coupe du Monde de Rugby avec près de 360.000 supporters et 77M€ de retombées économiques directes.

Le rideau est tombé sur la Coupe du Monde de rugby le 28 octobre. Aujourd’hui, le bilan pour Toulouse Métropole est un succès populaire, économique et culturel. Du 10 septembre au 8 octobre, le Stadium a accueilli 5 matches à guichets fermés avec 158.089 spectateurs au compteur. Soit une moyenne de 31.617 spectateurs par match, avec une arène toulousaine quasiment pleine à chaque rencontre. Le village rugby, installé à la Prairie des Filtres, était la plus grande fan zone de France. Il a accueilli 200.000 supporters. Au total, ce sont donc 360 000 personnes qui auront profité des matchs dans les installations métropolitaines.

C’est aussi 77M d’€ de retombées économiques directes estimées. Ce montant comprend les dépenses additionnelles d’hébergement, de restauration, de shopping, de sorties et de déplacements intra-urbains, hors billet de match et transport depuis le pays d’origine. Pour mémoire, la Métropole s’était fixé comme objectif 38M€ de retombées directes, la différence s’explique par une durée de séjour plus longue et un panier moyen plus élevé qu’initialement prévus.

C’est aussi un succès culturel avec un impact certain. Au-delà des 6.000 personnes au concert de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse gratuit qui s’est tenu place du Capitole le 16 septembre, la Basilique Saint-Sernin a enregistré 20 000 visiteurs de plus qu’en septembre 2022. La Cité de l’espace affiche une hausse de 25 % de fréquentation. Et la plupart des sites culturels majeurs de la Métropole notent des évolutions à 2 chiffres (+44% aux Abattoirs, +14% à la Halle de la Machine, +11% aux Jacobins…)