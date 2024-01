Premiers noms : Qui portera la Flamme Olympique en Haute Garonne ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Banque Populaire Occitane, partenaire officiel, a annoncé lundi les porteurs de la Flamme Olympique en Haute-Garonne du 17 au 19 mai. Anthony Jelonch, Tibo Inshape ou encore Valérie Gauvin seront de la partie!

En cette année olympique, la Flamme passera dans plusieurs villes de Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées en mai prochain. Dans notre département, sept villes sont au programme du 17 mai 2024 : Toulouse, Colomiers, Muret, Revel, Villemur-sur-Tarn, Rieux-Volvestre et Luchon. Mais ce qui nous intéresse surtout c’est les noms des premiers porteurs de flamme dans les trois départements concernés.

La Banque Populaire Occitane a donc annoncé la présence que « En région, ce n’est autre qu’Anthony Jelonch, joueur emblématique du XV de France et du Stade Toulousain, qui sera notre porte-drapeau. Il représentera notre territoire aux côtés de Tibo Inshape, youtubeur français, Valérie Gauvin, footballeuse internationale, Pablo Neuman, fondateur du Stade Toulouse Rugby Handisport, 4 de nos athlètes accompagnés Hilary Kpatcha, Boris Neveu, Maxime Valet et Clémence Vieira ainsi que de deux membres de notre Conseil d’Administration dont notre Présidente Catherine Mallet, de clients, de sociétaires et de collaborateurs de notre banque. »

D’autres noms seront annoncés d’ici l’arrivée de la Flamme Olympique dans notre région !