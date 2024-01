Partager Facebook

Le cinéma ABC Toulouse et le Cinéma Veo Colomiers proposent de voir en avant-première ce mardi 16 janvier le film Pauvres Créatures de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone (Golden Globe pour ce rôle).

C’est l’événement de la semaine au cinéma. Le film multi-récompensé, en ce début d’année, et Lion d’Or à Venise en 2023, arrive enfin sur les écrans. Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe sont réunis dans le nouveau film de Yórgos Lánthimos (La favorite, The Lobster) adaptation du roman éponyme d’Alasdair Gray : Pauvres Créatures.

Le film raconte l’histoire de Bella, jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d’apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d’égalité et de libération.

Ce film a déjà permis à Emma Stone d’obtenir un Golden Globe 2024 de la Meilleure Actrice en attendant les Oscars. Pour découvrir ce film en avant première, rendez-vous ce mardi 16 janvier au Cinéma ABC Toulouse et au Véo Colomiers.