Premiers noms pour les Bulles Sonores 2022 à Limoux !

Du 28 au 30 octobre, rendez-vous avec la 10e édition des Bulles Sonores à Limoux avec des invités comme HF Thiéfaine, Odezenne ou encore The Liminanas.

Le festival Les Bulles Sonores fête ses 10 ans cette année ! Une nouvelle édition qui s’annonce d’envergure et exceptionnelle, et revient dans son cadre originel : en plein air, au stade de Tremesaygues à Limoux. Du 28 au 30 octobre 2022, plus de 20 concerts seront proposés durant ces 3 jours, entre groupes émergents et têtes d’affiches mettant en valeur le meilleur des musiques actuelles, leur richesse et leur diversité.

Devenu un évènement culturel d’automne majeur en région Occitanie, le festival a connu sa fréquentation record en 2019, avec plus de 16 000 festivaliers présents sur 3 jours.

Installé en plein air tout comme en 2019, autour des deux scènes sous chapiteaux, le village du festival sera à nouveau pensé pour une circulation agréable du public, avec ses espaces restauration & détente à la scénographie soignée, ses animations, ses foodtrucks, son marché artisanal et son village des vins.

Et pour cette édition anniversaire, on pourra découvrir les lives de Thiéfaine, Massilia Sound System, La Petite Fumée, Odezenne, Billx, Gargantua et the Liminanas dans un premier temps.

La suite de la programmation sera dévoilée plus tard mais on peut déjà prendre ses plats pour les 28, 29 et 30 octobre prochain : La billetterie est ouverte sur le site internet du festival www.lesbullessonores.com