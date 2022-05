En juillet, le Popcorn festival de  Domingo à Montcuq

Partager Facebook

Le samedi 2 juillet, Domingo et Vebedia organisent le Popcorn Festival à Montcuq à 1h30 de Toulouse, avec des steamers Twitch, youtubeurs ou encore des concerts de PLK et des toulousains de Berywam.

4000 festivaliers sont attendus pour un show exceptionnel qui clôturera la 3ème édition du talk-show phare d’internet, Popcorn, diffusé tous les mardis soir sur Twitch et visionné par 300 000 spectateurs uniques. Après vote de la communauté, c’est la ville de Montcuq qui a été choisie pour accueillir ce festival d’envergure. Ainsi, le samedi 2 juillet prochain le talk-show online phénomène “Popcorn” entrera dans une toute nouvelle dimension : le Popcorn Festival !

Popcorn, l’émission culte de Twitch

Lancée il y a 3 ans, l’émission ”Popcorn” est un talk-show de divertissement diffusé sur la plateforme Twitch tous les mardis soir. Présentée et incarnée par son créateur Domingo, elle rassemble de nombreuses personnalités internet comme Kameto ou Gotaga, mais également des invités de renom tels que Pierre Niney, Alexandre Astier, Thomas Pesquet et bien d’autres.

Le talent de Domingo

Domingo est présent sur Twitch depuis 10 ans. Ancien commentateur de Call of Duty, passé par NRJ et beIN, il compte plus de 1,4 millions d’abonnés sur la plate-forme et cumule 2,2 millions de followers sur les autres réseaux sociaux. Précurseur dans son domaine, Domingo est aujourd’hui considéré comme l’un des streamers les plus audacieux sur Twitch grâce à la diversité de contenu online ou IRL qu’il propose à sa communauté.

Direction Montcuq

Au terme d’un sondage qui a enflammé la toile avec plus de 3 millions de votes récoltés, c’est finalement le village de Montcuq qui été désigné pour accueillir cet épisode inédit.

Afin de récompenser cet engouement, Domingo et Webedia ont décidé de transformer la simple émission en public en un véritable festival. Une line-up musicale emmenée par le rappeur à succès PLK viendra ainsi compléter la diffusion de l’émission pour offrir un spectacle grandiose aux 4 000 visiteurs attendus sur place. Seront également présents les champions du monde de BeatBox Berywam ainsi que les DJ The Toxic Avenger et Asdek pour proposer plus de huit heures de show aux festivaliers.

Et bien entendu, les amis de Domingo seront présents comme Mister MV, Ponce, Ava Mind, Xari, Baghera Jones et Zack Nani.

La première partie du Popcorn Festival sera diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Domingo à partir de 19h le 2 juillet prochain. Les places seront en venteuse popcornfestival.fr