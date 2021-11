Pongo en concert à Toulouse en 2022

Partager Facebook

Pongo sera en concert au Connexion Live de Toulouse le 23 mars 2022.

On l’a souvent décrite comme la nouvelle diva du kuduro. Et pour cause : depuis ses débuts, Pongo n’a cessé de renouveler l’héritage de ce genre en le nourrissant de sonorités venues du monde entier. Née en 1992 en Angola, cette passionnée de danse grandit au rythme d’une infinité de musiques. Airs traditionnels angolais, zouk antillais, rythmes brésiliens… la bande-son de sa jeunesse fut d’une grande richesse. Mais c’est au Portugal, qu’elle rejoint avec sa famille à l’âge de 8 ans après avoir fui la guerre civile de son pays, que son amour pour le kuduro se concrétise réellement.

> Réservations : www.bleucitron.net