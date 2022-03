Poliki Poliki ouvre un deuxième restaurant à Labège

Partager Facebook

Trois mois seulement après l’ouverture du premier Poliki-Poliki en plein cœur de Toulouse, l’enseigne street food, débarque à Labège.

De la viande en cuisson lente , telle est la promesse de ce concept qui, fort de son succès rue des Filatiers à Toulouse, s’installe à partir du 28 mars 2022 à Labège, au Centre Commercial.

Inspiré des barbecues outre-Atlantique où la viande est fumée pendant des heures, le concept est né d’une envie de sublimer la viande. À ce titre, celle-ci est travaillée avec beaucoup de

patience et de soins, ce qui donne à toutes les pièces une tendresse implacable. Fumées à basse température (105°C) parfois pendant 18h , ou simplement confites, les viandes de Poliki-Poliki ressortent des cuisines plus tendres et plus parfumées que jamais.

L’originalité de Poliki-Poliki ? Une viande à la texture fondante exceptionnelle et au goût si spécifique de feu de bois qui garnit des sandwichs, appelés « Poliki ». De Brooklyn à Tripoli, en passant par Dallas, Poliki-Poliki, concept spécialisé dans la viande en cuisson lente, promet de faire voyager les papilles des amateurs de viandes grâce à ses « Poliki » savoureux.

Par ailleurs, afin de surprendre toujours plus les papilles des amateurs de viandes, desrecettes exclusives feront leur apparition chaque saison…voire plus fréquemment selon l’inspiration du chef !

Au vu du succès du premier établissement ouvert en janvier 2021 à Toulouse, Poliki-Poliki lance un appel à candidature pour intégrer l’équipe de Labège. Ce sont donc pas moins de 7 personnes qui seront ainsi recrutées via des contrats en CDI à temps plein ou à temps partiel.

POLIKI-POLIKI

Centre Commercial Labège 2

700, la pyrénéenne 31670 Labège