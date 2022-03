Toulouse attribut près de 190 000 euros d’aides aux victimes de la guerre en Ukraine

Partager Facebook

Le Conseil de la Métropole a attribué 188 100 € de subventions au titre de l’urgence aux associations et organismes impliqués dans des actions de solidarité internationale et humanitaire en faveur de l’Ukraine.

Après la terrible agression de l’Ukraine par la Russie, pour laquelle Jean-Luc Moudenc a affirmé dès les premières heures son soutien à Vitali Klitschko, maire de Kyiv avec laquelle Toulouse est jumelée, Toulouse Métropole s’est engagée pour apporter une aide concrète aux Ukrainiens présents dans les zones de conflit, déplacés dans les pays frontaliers et à Toulouse.

Diverses actions ont été mises en place à l’initiative de la Collectivité ou en soutien aux propositions locales de structures et d’associations : orientation des dons financiers, recensement des propositions d’hébergement pour les ressortissants ukrainiens, participation à l’accueil d’urgence, ouverture d’un centre de dons…

Le groupe de travail international piloté par la Collectivité et qui rassemble C.H.U de Toulouse, Université Fédérale, Région Midi-Pyrénées… a également été réactivé pour optimiser la coordination des actions communes.

Trois axes de soutien à l’Ukraine ont été particulièrement identifiés :

• L’aide en Ukraine aux populations, au plus près de leurs besoins comme l’envoi de médicaments et matériel médical d’urgence par le CHU de Toulouse, soutenu financièrement par Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse, ou le soutien à la Croix-Rouge internationale qui apporte aide humanitaire sur le territoire ukrainien, par exemple.

• L’accueil des ressortissants ukrainiens dans la métropole toulousaine, sous forme de subventions aux associations intervenant dans les sites d’accueil d’urgence, pour l’accompagnement des personnes arrivées à Toulouse en provenance des zones de guerre, ou encore de l’interprétariat.

• Le soutien à la reconstruction du pays à l’issue du conflit est projeté, notamment dans le cadre de la loi Oudin, qui contribue à la remise en service des réseaux d’eau et d’ assainissement.