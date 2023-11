Partager Facebook

Paul Mirabel présentera son nouveau spectacle « Par Amour » le 21 février 2025 au Casino Barrière de Toulouse.

Après le succès de son précédent spectacle « Zèbre » , qui sort en dvd au mois de décembre, Paul Mirabel fera son retour sur scène avec « Par Amour », un nouveau seul en scène très attendu autour des sentiments et de l’amour. Il abordera avec humour les rapports et les passions de nos vies et de sa vie.

Il commencera les représentations du 19 septembre au 28 décembre 2024 au Théâtre des Variétés Paris avant une tournée du 22 janvier 2025 au 13 avril 2026 avec des passages par Toulouse.

Pour en savoir plus et réserver vos places : https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations.html