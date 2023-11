Concours – Gagnez vos places pour FENIX Toulouse – Paris sur Toulouseblog !

Partager Facebook

Pour le compte de la 12e journée de Liqui Moly Starligue, le FENIX Toulouse (3e) accueille le leader, Paris, au Palais des Sports le 3 décembre prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

C’est l’affiche de la 12e journée ! Le FENIX Toulouse, surprenant 3e, jouera sa place sur le podium et pourquoi pas voir plus haut face au leader, le PSG. En seulement 10 journées, les toulousains se sont imposés dans le championnat avec 9 victoires pour une seule petite défaite. A seulement point de Paris, irrésistible depuis le début de la saison avec 10 victoires en autant de journées. Une victoire toulousaine face au géant parisien est une opportunité de voir plus haut pour le FENIX ! Avant ça, il y aura un déplacement à Chambéry ce vendredi 24 novembre. Pas si simple !

Toulouseblog vous offre donc des places pour cette rencontre de gala entre Toulouse et Paris le 3 décembre !

FENIX Toulouse – Paris

Dimanche 3 décembre à 17h

Palais des Sports

fenix-toulouse.fr