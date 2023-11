Nouvelle exposition au Château d’eau Toulouse

Partager Facebook

Pour la quatrième édition du Prix Caritas Photo Sociale, la Galerie Le Château d’Eau accueille la lauréate 2023, Anaïs Oudart, pour sa série « Héroïnes 17 » .

Les Prix Caritas Photo Sociale prennent place au Château d’eau pour une exposition incroyable. On pourra découvrir la série « Héroïnes 17 » de Antis Oudart qui documente les difficultés des jeunes femmes issues de l’Aide sociale à l’enfance de se construire seules, sans parents ni famille.

Mais aussi, les travaux de deux finalistes du prix : Sarah Leduc pour sa série « Ailleurs ici », un travail sur l’attente des personnes en demande d’asile dans un village d’Occitanie et Mat Jacob pour « Thierry et la violence du monde », une enquête sur les traces d’un sans-abri à la découverte du monde de la rue et de la précarité.

Infos pratiques :

Galerie Le Château d’Eau

1, Place Laganne Toulouse

du 22 novembre 2023 au 7 janvier 2024