Toulouse. Ouverture ce mercredi du Studio 55 !

Aménagé au cœur de Cobalt, le premier tiers-lieu de Toulouse, le Studio55, le dernier né des théâtres de Toulouse ouvrira ses portes ce mercredi 10 novembre . Aux commandes, le trio « Toulousain » !

Imaginé par l’équipe de LaFoodConnection (Christophe Baron, Romain Pecqueret et Alexis Dupuis) qui sous le nom de COBALT, a offert à Toulouse son premier tiers-lieu en aménageant un site unique de 4 500 m2 où se mêlent restaurant, guinguette, ateliers d’artistes, événements, festivals… le Studio55 compte 240 places pour 350 m2.

Aux manettes du théatre, une troupe bien connue des scène toulousaines et des internautes, le trio « Toulousain » qui assure la direction artistique du lieu. Soit Melissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg. Depuis 10 ans, le trio a créé pas moins de 8 spectacles et réuni plus de 200 000 spectateurs (Paris, Toulouse, Avignon). Très présents sur les réseaux sociaux, ils inventent la websérie « Toulousain » qui comptabilisera au total 3 millions de vue. Les voilà à la tête du Studio 55 de Toulouse.

Une programmation Made In Toulousain

Sous-titré Comedy-Pop, le Studio55 souhaite proposer une programmation qui vienne compléter l’offre existante avec l’idée dans ce lieu unique, véritable laboratoire urbain, de pouvoir amener au théâtre de nouveaux publics et dépoussiérer un peu les codes… Aussi actif en coulisses que sur scène, le trio a concocté une programmation équilibrant savamment leurs propres créations aux spectacles de leurs invités pour offrir au public un panorama complet de ce qui aujourd’hui anime la scène en matière de comédie.

De novembre à janvier, on découvrira sur scène Un peu plus près des étoiles avec Pat Borg et Fred Menuet, les spectacles Toulousain 1 & 2, le seul en scène de Mélissa Billard « Haut les coeurs », le spectacle Romances Givrées, A m’en donné avec Pat Borg, et le spectacle de Stephan Solo, mise en scène par Fred Menuet, « Mi Homme, Micro ».

D’autres artistes et spectacles arriveront après les trois premiers mois, et on attend de jolis rendez-vous dans ce nouveau lieu d ‘humour !

La billetterie est déjà ouverte et accessible au lien suivant : https://www.studio-55.fr/