Christopher HANKINSON débarque au TO

Le Toulouse Olympique enregistre son quatrième renfort en vue de son aventure en Super League, en la personne du centre anglais Christopher HANKINSON qui quitte les Wigan Warriors pour rejoindre le club Toulousain pour les deux prochaines saisons.

C’est à 20 ans que « Chris » effectue ses débuts avec les Centurions de Leigh en 2014. L’année suivante il signe à Barrow toujours dans la 2ème division Britannique, et prend part à 22 rencontres et inscrit plus de 250 points. En 2017, alors âgé de 24 ans, il rejoint l’effectif de Swinton. Après une bonne saison chez les « Lions », c’est un grand club de Super League qui toque à sa porte. Le centre s’en va chez les Wigan Warriors, où il découvre l’élite européenne du rugby à XIII, remporte un Super League Leaders Shield en 2020 et une Challenge Cup en 2018. En 2021, l’anglais a affronté les Olympiens, car ce dernier était prêté chez les London Broncos. Auteur d’une superbe saison avec plus de 200 points inscrits en 19 rencontres, sa performance n’est pas passée inaperçue du côté du staff Olympien qui enregistre un nouvel atout expérimenté pour son attaque.

A 27 ans, le natif de Wigan compte 22 matchs en Super League et cherchera donc à étendre ce nombre en prenant part à la première saison de l’histoire du TO en Super League.