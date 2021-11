Aline, Cry Macho, A Good Man…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine au cinéma, on pourra voir Aline de Valérie Lemercier sur Céline Dion, le dernier Clint Eastwood « Cry Macho », Haute Couture avec Nathalie Baye et le bouleversant A Good Man avec une exceptionnelle Noémie Merlant.

Aline de Valérie Lemercier

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline, dotée d’une voix en or. Lorsqu’il l’entend, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde.

Cry Macho de Clint Eastwood

Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé.

Haute couture de Sylvie Ohayon

Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien.

A Good Man de Marie-Castille Mention-Schaar

Avec Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera.

Marcher sur l’eau de Aïssa Maïga

Houlaye, 12 ans, habite à Tatiste, au Niger, et fait des kilomètres chaque jour pour aller chercher de l’eau. Le village se mobilise et obtient la construction d’un forage. C’est la promesse d’une nouvelle vie pour ces hommes et ces femmes qui marchaient littéralement sur l’eau depuis leur naissance.