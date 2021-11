Avant-première du film Aline au Kinepolis de Fenouillet

Partager Facebook

Ce lundi 1er novembre à 17h, découvrez le film Aline de Valérie Lemercier au Kinepolis Fenouillet avec un showcase de Gabryel pour débuter la soirée.

Dans les cartons depuis un an, le film Aline de Valérie Lemercier sort enfin en salle cette fin d’année. La réalisatrice s’empare de l’histoire de Céline Dion pour une oeuvre singulière qu’on pourra découvrir dès ce 1er novembre. En plus, le Kinepolis propose un showcase de Gabryel, artiste toulousain.

synopsis : Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Pour en savoir plus :https://kinepolis.fr/evenements/avt-1ere-aline?fbclid=IwAR1bHfJPYFsLbHxBErdsHlRrbFAu6ch22XGAZAfmvvzU8Cnhs8oOLasyWco