Open Mic by K7 avec HYL à la Halle de la Machine Toulouse

Pour son Open Mic, K7 invite des rappeurs dont HYL à la Halle de la Machine Toulouse ce vendredi 7 août de 19h à 22h.

La Halle de La Machine lance sa deuxième saison Halle Night Long avec une série de concerts gratuits les vendredis et samedis soir du 17 juillet au 12 septembre.

Rock, mambo, fanfare ou encore techno tropicale : l’occasion de savourer de nouveau la musique vivante, celle issue de la scène régionale d’Occitanie. Nouvelle date ce vendredi soir avec du Hip Hop à l’honneur grâce au groupe K7.

Depuis 2018, plus de 130 talents du Hip-Hop ont eu l’occasion de monter sur des scènes professionnelles, accompagnés par les musiciens et DJ du groupe K7.

Ces soirées présentées par MC Apocraphe et organisées par l’association De Françoise Productions, permettent au public de découvrir les talents de la scène Hip-Hop dans toutes ses facettes.

C’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur un artiste proposant une forte actualité. Une organisation sans faille grâce aux bénévoles, des moments magiques improvisés, des lieux renommés, un public toujours conquis..

Pour la 1ère édition à la Halle de La Machine, K7 invite une sélection de rappeurs parmi les plus en vue de la scène toulousaine et met à l’honneur l’artiste H.Y.L.

Reste de la programmation :

AOÛT

7 –—————————————————————Open Mic by K7 (rap)

8 ——Thom Souyeur et les Petits Grégory (musique sauvage et iconoclaste)

14 –——————————————————————— Madam (rock)

15 –———————————– Alfredo Buendia y los Picaflores (mambo)

21 / 22 –————————————————— Ginger Spanking (rock)

28 / 29 ————————————– Maine in Havana (psychedelic folk)

SEPTEMBRE

4 / 5 ———————————————————– Renarde (pop rock)

11 ————————————— Princess Thailand (Noise / post punk)

12 –——————————————————— Les Idiots (chanson)