Toulouse accueille la 3ème étape du Tour Auto Optic 2ooo

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Jeudi 3 septembre, La 3ème étape du Tour Auto Optic 2ooo s’arrêtera à Toulouse à l’esplanade Georges Vallerey.

Le Tour Auto Optic 2ooo, rallye de voitures de collection, se déroule du 31 août au 5 septembre de Paris au Circuit Paul Ricard (Le Castellet) via Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse et le Pont du Gard.

Le jeudi 3 septembre, les 240 concurrents relieront Limoges à Toulouse. Sur près de 430km, ils se défieront lors de trois épreuves spéciales sur des routes fermées.

Pour Optic 2ooo, partenaire majeur de l’événement depuis 12 ans, le Tour Auto est une occasion conviviale de sensibiliser petits et grands à l’importance de préserver sa vue et son audition. Dans chaque ville étape, le Village du Tour Auto Optic 2ooo dédié à la prévention visuelle et auditive, reçoit les visiteurs pour des animations et tests, menés par des opticiens Optic 2ooo et des audioprothésistes AUDIO 2000. Le jeudi 3 septembre, il sera installé à partir de 15h à l’esplanade Georges Vallerey à Toulouse.

Dès 16h30, les spectateurs dans le respect des mesures sanitaires en vigueur pourront admirer l’arrivée des voitures historiques en compétition.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Jeudi 3 septembre : Esplanade Georges Vallerey à Toulouse (31400)

De 15h à 20h : Village Prévention – Animations gratuites

Animations : Mini-Tour (pour les enfants de 7 à 12 ans), Battle Quizz, l’Ecole de L’ADN avec l’AFM-Téléthon, atelier pédagogique sur la prévention routière par Carène Assurance, yoga des yeux et tests de vue et d’audition.

De 16h30 à 21h : exposition des voitures anciennes participantes au Tour Auto Optic 2ooo / Tarif : 10€

Pré-inscription obligatoire, nombre de places limitées pour le Mini-Tour sur le site www.minitour-optic2000.com.