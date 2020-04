Le rappeur toulousain HYL dévoile son nouveau freestyle

Partager Facebook

Alors que son premier EP est prévu pour l’automne 2020, le rappeur originaire de Toulouse, HYL, dévoile un nouveau freestyle.

HYL est un rappeur incroyable aux multiples facettes. Dans sa tête, trois artistes : Interrogation, Exclamation et Suspension. Les trois se succèdent pour offrir des titres forts et un univers singuliers. Exclamation, c est la joie de vivre. Suspension est plus tourmenté. Quant à Interrogation, c’est la rébellion. En clair, un projet unique à trois faces qu’on attend de bien ferme !



Et ce vendredi 24 avril, c’est Exclamation qui revient avec le Freestyle Triptyk. Un clip coloré, un flow multicolore, une écriture ciselée pour un pur morceau en attendant la suite avec impatience.

Pour la suite, le lauréat du Prix d’écriture Claude Nougaro 2019 sortira une mixtape cet été et un premier EP, très attendu à l’automne 2020.