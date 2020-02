Of Mice & Men, en juillet 2020 à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe californien Of Mice & Men sera en concert au Connexion Live de Toulouse le mercredi 1er juillet 2020.

Of Mice & Men est un groupe américain de metalcore originaire de Californie. Top 1 au classement Rock Indépendant de Billboard, le groupe a également accumulé près de 5 millions de followers sur ses réseaux sociaux. Au fil des années, ils sont montés sur scène avec de nombreux artistes tels que Metallica, Linkin Park, Slipknot et Queens of the Stone Age.

Les californiens étaient de retour en septembre 2019 avec un sixième album « EARTHANDSKY » sorti sous le label Rise Records. Un album conçu avec le plus grand soin et axé sur l’énergie et l’agressivité du son live du groupe. Après un concert à Paris le 19 août dernier, Of Mice & Men sera de retour en France, pour 3 dates Françaises (Paris, Mulhouse et Toulouse) en juin/juillet 2020 !

Of Mice & Men

Mercredi 1er juillet 2020

Connexion Live

www.bleucitron.net