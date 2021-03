Odyssud organise une conférence en ligne ce jeudi

Partager Facebook

L’Odyssud de Blagnac, toujours fermé pour cause de crise sanitaire, organise une conférence ce jeudi 11 mars à 19h avec Sylvie Chaperon et Jean-Louis Tripp autour de l’amour, des corps et de la société.

La salle de Blagnac, près de Toulouse, n’oublie pas d’exister dans cette période triste pour le monde du spectacle. Et nous propose une dose de culture ce jeudi avec une rencontre en live sur notre page Facebook entre Jean-Louis Tripp, artiste-auteur de la bande-dessinée « Extases », et Sylvie Chaperon, enseignante-chercheuse en histoire contemporaine à l’université Jean Jaurès à Toulouse. Ils parleront d’amour, des liens entre corps et amour, de sexualité, de féminisme, et autres sujets liés.

Un événement avec le Quai du Savoir de Toulouse à découvrir sur la page Facebook : https://www.facebook.com/events/3982729858455717/