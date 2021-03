Lancement des « Pass numériques » pour lutter contre l’illectronisme

Partager Facebook

Lundi 8 mars, le Conseil départemental a lancé la distribution des « Pass numériques » destinés aux haut-garonnais souhaitant être formés à l’utilisation des outils numériques et acquérir une autonomie face, notamment, à la dématérialisation des procédures administratives.

Les Pass numériques sont des titres de paiement, calqués sur le modèle des tickets-restaurants, qui permettent d’accéder à des ateliers de formation pour acquérir les compétences de base en matière de numérique.

Dans un premier temps, le Département de la Haute-Garonne s’est engagé à distribuer 2 000 carnets de 10 tickets chacun, pour un budget de 222 000 € cofinancé par l’État. L’objectif étant qu’il n’y ait aucun reste à charge pour le bénéficiaire.

Les personnes souhaitant bénéficier de ce dispositif devront en faire la demande dans l’un des points d’accueil départementaux (Maisons départementales de Solidarité, Maisons départementales de proximité, MDPH…). Les carnets seront ensuite envoyés par courrier à leur domicile, avec un flyer d’accompagnement indiquant les organismes habilités à dispenser la formation à proximité.

Les publics prioritaires de ce dispositif seront : les jeunes adultes diplômés ou non, les personnes en situation d’isolement (géographique, précarité sociale, personnes âgées ou handicapées…), les personnes ne maitrisant pas la langue française (allophone), et les personnes en démarche d’insertion sociale et professionnelle.

Une vingtaine de structures associatives sont à ce jour qualifiées « Pass numérique » pour atteindre une quarantaine d’ici l’été 2021, dont plus de la moitié en zone rurale.

La crise sanitaire et les confinements ont montré la nécessité de permettre en urgence l’accès au numérique pour tous. Le Conseil départemental déploie la fibre optique en Haute-Garonne à l’horizon 2022, afin de couvrir les zones périurbaines, rurales et de montagne, jugées peu denses par les opérateurs. Au total, 278 000 prises seront raccordées à la fibre optique sur le territoire.

Conscient que l’égalité face au numérique ne concerne pas seulement l’accès au très haut débit, mais également la capacité des individus à s’approprier et à maitriser ses utilisations, le Conseil départemental porte l’ambition de développer les usages et les services numériques. La collectivité a ainsi adopté une stratégie dédiée en octobre 2020, qui prévoit notamment la distribution de « Pass numériques » aux Haut-Garonnais. L’accompagnement au numérique est par ailleurs l’une des missions des Maisons départementales de proximité, déployées par le Conseil départemental depuis décembre 2020, dans l’objectif de renforcer la présence des services publics sur le territoire et le lien de proximité avec les usagers. La première a ouvert ses portes à Montgiscard en décembre 2020 et cinq autres seront créées début 2021. Ce réseau comportera à terme 40 points d’accueil.