Odyssud Blagnac propose de voir et revoir « Borders and walls »

Fermé depuis plusieurs mois, l’Odyssud Blagnac propose quand même de découvrir le spectacle « Borders and walls » de la compagnie Carré Blanc en vidéo.

Borders and Walls est une danse pétrie d’énergie, de générosité, mais aussi de tension, de colère et pleine d’humanité. La chorégraphie, mixant danse, cirque et hip-hop, interpelle notre monde avide de barrières, d’obstacles et d’enfermements. Comment se rencontrer en érigeant toujours plus de barrières ? Pourquoi nos modes de vie oublient que l’autre est source de richesse ? Sur une création musicale électronique envoûtante, les cinq jeunes danseurs se donnent sans retenue et clament haut et fort leur refus de l’intolérance et du repli sur soi.

En attendant donc le retour des spectateurs et du show à Odyssud Blagnac, découvrez « Borders and walls » en vidéo !

Suivez le lien : https://www.odyssud.com/carre-blanc-cie-borders-and-walls