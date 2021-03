Haute-Garonne : Exposition Virtuelle de 6 portraits de femmes inspirantes

Partager Facebook

Le site du Conseil Général de Haute-Garonne a mis en ligne une exposition virtuelle de 6 portraits de femmes qui ont fait l’histoire en ce 8 mars 2021.

Dans cette série de portraits numériques, 6 femmes inspirantes et audacieuses, haut-garonnaises de naissance ou d’adoption, sont mises à l’honneur. Derrière leur visage se cache une histoire : leur histoire, riche et singulière.

On retrouve ainsi Jane Dieulafoy, Marguerite Dilhan, Marie-Louise Dissart, Françoise D’Eaubonne, Marguerite Canal ou Marthe Condat. Qu’elles soient archéologue, avocate, résistante, auteure engagée, médecin agrégée ou cheffe d’orchestre, ces femmes n’ont pas hésité à s’affranchir des codes et conventions de l’époque pour offrir au monde leur talent et leur combat.

Pour voir l’exposition : https://www.haute-garonne.fr/actualite/exposition-audacieuses-ces-femmes-qui-font-lhistoire