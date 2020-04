Nova ressort les Mythiques Nova Sessions pendant le confinement !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Tournées en 2013 & 2014 en coproduction avec France Tv, les Nova Sessions ont accueillis une quinzaine d’artistes dans les locaux de la radio pour des lives long formats, tournés en direct et en public, dans une atmosphère intime et chaleureuse pour des moments d’anthologies.

Alors, pour patienter jusqu’au 11 mai, et pour petit à petit se rappeler que les concerts sont, avant tout, des moments de partage entre des artistes et un public.

Radio Nova mettra en ligne sur ses réseaux sociaux les sessions de Moriarty, Yael Naim, François and the Atlas Mountains, Tinariwen, Melissa Laveaux, Arthur H, Patrice, Oxmo Puccino, Keziah Jones, Patrice, Winston McAnuff and Fixi et bien d’autres…

Les Nova Sessions c’est sur nova.fr pendant le confinement !