Roméo Elvis revient avec un EP surprise « Maison »

roméo elvis à Toulouse

Après une année 2019 chargée avec une tournée et un premier album « Chocolat », Roméo Elvis est de retour avec un EP surprise intitulé « Maison ».

En quatre morceaux, et un interlude, le rappeur belge évoque ses humeurs, ses observations dans une version cash de lui même. Une version qu’on apprécie tout particulièrement. Un EP instinctif enregistré avant le confinement et finalisé pendant. On y retrouve des productions de Todiefor, VYNK, Phasm et surtout du Motel.



Un superbe et instinctif EP de Roméo Elvis a découvrir dès aujourd ‘hui sur toutes les plateformes.