Le Tremplin Décroche le son 2020 annulé

Assez logiquement, au regard de la crise sanitaire actuelle, le tremplin toulousain Décroche le Son 2020 est annulé.

Décroche le son ! est un tremplin musical organisé par les centres culturels et d’animation de la mairie de Toulouse. Cette opération confronte les jeunes talents musicaux à la scène professionnelle. Le tremplin Décroche le son ! s’adresse aux musiciens de 16 à 25 ans non professionnels de Toulouse et de la région Occitanie.

Si l’édition 2020 est annulée, le tremplin reviendra en 2021 avec de nouveaux artistes à découvrir.